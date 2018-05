Comunali 2018, lista Falconara Bene Comune - Cittadini in Comune, ecco tutti i candidati

Le due liste che hanno corso nel 2013 si sono fuse tra loro dando vita a questa formazione che riprende entrambi i nomi. Falconara Bene Comune/Cittadini in Comune. Presenti (con Cic) in consiglio comunale dal 2008 sono gli storici attivisti dei Comitati Cittadini e dell'associazionismo cittadino. Alcuni di loro hanno già avuto esperienze in consiglio: Sergio Badialetti (dal 2001 al 2007 nelle legislature Carletti II e Recanatini con i Verdi), Fabio Talevi (con Cittadini in Comune subentrato all'attuale candidato sindaco nel 2011 fino alla fine della legislatura 2008/2013) e Lara Polita (con Falconara Bene Comune subentrata a Riccardo Borini a fine 2015 fino a fine legislatura). Ecco i candidati al consiglio comunale:

Roberto Cenci

Lara Polita

Sergio Badialetti

Alessia Balducci

Veronica Bastianelli

Alessandro Borioni

Simona Cinaglia

Marco Grattafiori

Lorenzo Landi

Cristiano Mariani

Barbara Neri

Rita Palloni

Tiziano Romagnoli

Alberta Russi

Lorena Sbaffi

Fabio Talevi