Comunali 2018, il primo "affollato" faccia a faccia televisivo è servito

Il duello si sposta dalle sale riunioni della città agli studi televisivi di Etv. Stasera (giovedì 7 giugno) alle 21.30, i candidati sindaco di Falconara si affronteranno nell'area della popolare emittente tv anconetana sferzati dalle domande del giornalista Lucio Cristino. Tra ambiente, sicurezza, turismo, rilancio del commercio e riordino dei conti pubblici: un appuntamento da non perdere per chi si vuole fare un'idea su persone e programmi in vista del voto del 10 giugno.

Lo studio, nemmeno a dirlo, sarà pareccio affollato visto il numero consistente di candidati anche se, va detto, sono probabili alcune defezioni. Matteo Marinacci, candidato di Insieme Civico, è malato e ha già annunciato che salterà gli ultimi impegni della campagna elettorale fino a venerdì 8. In forse anche la partecipazione del leghista Stefano Caricchio. Il faccia a faccia sarà trasmesso in diretta e questo darà la possibilità ai telespettatori di intervenire attraverso sms e messaggi whatsapp al 349.3918169.