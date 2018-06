100 musicisti dorici per la chiusura della campagna elettorale della Mancinelli

Valeria Mancinelli sceglie di chiudere la campagna elettorale valorizzando i tanti musicisti dorici che da sempre animano il tessuto artistico cittadino. S’intitola Suona Ancona l’happenig che, venerdì sera, dalle 18 alle 23, vedrà 100 artisti esibirsi in un maxi-concerto. Una serata, condotta da Paolo Notari, che punta a tenere alta l’attenzione sul territorio, continuando a dare visibilità alle tante espressioni musicali del capoluogo.

«Ancona è una città che spicca per grande fermento musicale. Lo dimostrano – commenta Mancinelli - le varie associazioni e gli spazi che il Comune mette a disposizione dei giovani, come Officina Ancona Musica. Abbiamo talenti che hanno ottenuto grande riscontro a livello nazionale e internazionale ed altri che, forse un giorno, raggiungeranno la stessa notorietà. Sono poi tanti i musicisti che, per diletto, contribuiscono a mantenere vivo il circuito artistico cittadino. A tutti loro, ad un’Ancona ricca di cultura e sempre più viva è dedicata questa serata». Solisti e band, dal rock al pop, dalle cover dei grandi successi internazionali e degli evergreen alle produzioni originali: l'Ancona musicale sarà protagonista di questo spettacolo che metterà in prima linea i tanti artisti, professionisti e amatoriali, impegnati nel mondo culturale della città.