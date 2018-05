Da coordinatrice di Forza Italia a candidata della Lega: il cambio della Andreoli

Antonella Andreoli lascia Forza Italia per candidarsi alle prossime elezioni comunali nella lista della Lega. Il nome dell’ormai ex coordinatrice comunale FI ha rubato l’occhio nell’elenco dei 32 nomi presentati dal partito che a livello nazionale fa riferimento a Matteo Salvini.

Stessa coalizione con il sostegno al centrodestra e al candidato sindaco Stefano Tombolini, ma cambio del colore: dall’azzurro al verde: «E’ stata una scelta personale dettata dal fatto che mi sento più in sintonia e meglio rappresentata dagli ideali della Lega- ha spiegato la Andreoli- ad esempio su come la Lega affronta alcuni argomenti come la questione della sicurezza, dell’immigrazione, sulla modifica o eliminazione della legge Fornero. Proposte concrete che mi trovano d’accordo» ha dichiarato la Andreoli senza volere aggiungere altro.

«E’ stata una scelta sua, meramente personale, ma allo stesso tempo irrituale a pochi giorni dalla presentazione della lista» ha commentato il capogruppo comunale di FI Daniele Belardinelli a margine della presentazione della lista per le prossime amministrative. Ma proprio sulla data delle dimissioni è botta e risposta a distanza: «La mia lettera di dimissioni risale a prima del 25 aprile, quindi quando le liste erano ancora in fase embrionale ed erano solo informazioni» ha concluso l'ex coordinatrice.