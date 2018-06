Falconara a Sinistra: «Ora lavoriamo per sconfiggere la destra al ballottaggio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Era come attraversare un oceano in pedalò o scalare l'Everest con le infradito, pertanto non ci siamo mai fatti illusioni. Anche perché, come ripetuto fino allo sfinimento, le elezioni per noi sono un mezzo e certo non un fine e per questo attendiamo con serenità i risultati dello spoglio. L'obiettivo resta quello di cambiare radicalmente Falconara, e il nostro percorso è appena cominciato. Siamo nati dal nulla, senza l'appoggio di alcun partito, con il solo sostegno di donne e uomini volenterosi e motivati. Il risultato ottenuto ci sprona a proseguire il nostro cammino. Ringrazio coloro che hanno avuto fiducia in Falconara a Sinistra e soprattutto coloro che con umiltà e straordinario entusiasmo si sono messi in gioco per rilanciare i valori, le analisi e le proposte della sinistra. La nostra aspirazione era e resta battere la destra per riaffermare le priorità del lavoro, del sociale e dell'ambiente. Anche al ballottaggio saremo coerenti con le nostre idee. Massimo Marcelli Flori