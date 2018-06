Carrabs dei Verdi sui risultati: «Ora concentrati per vincere il ballotaggio»

«La lista dei Verdi, che ha ottenuto il 4,34% dei voti, ha fornito un supporto importante alla coalizione di Centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Valeria Mancinelli, consentendole di ottenere un importante risultato. La candidata non è riuscita nell'elezione al primo turno per una manciata di voti, ma siamo pronti per la sfida finale, fra 15 giorni. Nel territorio di Ancona è stata arginata la deriva demagogica e xenofoba anche grazie ai Verdi, che hanno improntato la loro campagna elettorale sul tema dell'ecologia della politica». Così in una nota Gianluca Carrabs, Coordinatore Nazionale dei Verdi Italiani, che spiega:

«L'esito elettorale è una prima vittoria per tutte le forze moderate, democratiche, progressiste ed ecologiste. L’obiettivo da raggiungere era tutt'altro che facile, considerato l’esito delle Politiche del 4 marzo. Adesso è necessario che tutte le forze della coalizione diano il loro massimo contributo per affrontare il ballottaggio. I Verdi, forti del riscontro positivo, continueranno a supportare con fiducia ed entusiasmo Valeria Mancinelli nella sua corsa al Comune di Ancona».