Verso il ballottaggio del 24 giugno, le aperture straordinarie

In occasione del secondo turno di ballottaggio, l'Amministrazione ha comunicato le aperture straordinarie per le attività di designazione dei rappresentanti di lista, di rilascio tessere elettorali, di rilascio carte d'identità, di permessi di sosta:



1) L'ufficio Elettorale sarà aperto al pubblico per attività connesse alle nuove designazioni dei rappresentanti di lista, c/o la u.o. Protocollo Generale - largo XXIV Maggio n.1 – piano terra, nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì 18 giugno, dalle ore 9 alle 13;

- martedì 19 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17;

- mercoledì 20 giugno, dalle ore 9 alle 13;

- giovedì 21 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17;

- venerdì 22, dalle ore 9 in orario continuato fino a completamento dell'attività.



2) L'ufficio Elettorale sarà aperto al pubblico per rilascio delle tessere elettorali, con ingresso nel salone antistante l'anagrafe – largo XXIV Maggio n.1 – 1° piano, nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì 18 giugno, dalle ore 9 alle 13;

- martedì 19 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18;

- mercoledì 20 giugno, dalle ore 9 alle 13;

- giovedì 21 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18;

- venerdì 22 e sabato 23 giugno, dalle ore 9 alle 18 (con orario continuato);

- domenica 24 giugno, dalle ore 7 alle 23.



3) Il servizio Carta d'Identità Elettronica sarà aperto al pubblico per rilascio delle carte d'identità, in via Piave n.10, nei seguenti giorni ed orari:

- sabato 23 giugno, dalle ore 8.30 alle 13;

- domenica 24 giugno, dalle ore 7 alle 23.



4) l'ufficio Elettorale sarà aperto al pubblico per rilascio dei permessi di sosta,con ingresso nel salone antistante l'anagrafe, largo XXIV Maggio n.1 – 1° piano, nei seguenti giorni ed orari:

- venerdì 22 e sabato 23 giugno, dalle ore 9 alle 18 (con orario continuato);

- domenica 24 giugno, dalle ore 7 alle 23.