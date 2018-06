Elezioni comunali 2018, a Falconara si va verso il ballottaggio

Come ad Ancona anche a Falconara è ormai certo il ballottaggio tra il candidato sindaco Stefania Signorini, appoggiata dalle civiche Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani e Ridisegnare Falconara ed il candidato del centrosinistra Marco Luchetti. Con ormai 19 sezioni su 27 la Signorini è avanti con il 35,32% contro il 24,67% di Luchetti.