L'economista anti-euro a sostegno dei candidati sindaco

La Segreteria provinciale della Lega di Ancona ha ricordato che giovedì 31 maggio il senatore della Alberto Bagnai, docente di economia politica all’Università di Chieti ed economista di primissimo piano, sarà nelle Marche per due appuntamenti dal titolo “ECONOMIA e FUTURO”, a Chiaravalle e ad Ancona, sugli sviluppi della governance europea e del perché ci riguarda. L'uomo, che non ha mai nascosto la sua posizione anti-euro, terrà un incontro alle ore 18:30 all'Auditorium Croce Gialla di Chiaravalle e alle ore 21 presso il Grand Hotel Passet di Ancona.

Con queste iniziative di grande interesse la Lega intende proseguire e rafforzare l'impegno profuso nel sostenere i suoi candidati in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno. In particolare a Chiaravalle dove il candidato Sindaco della Lega Claudio Bolletta si candida con una lista monocolore e ad Ancona dove il Carroccio, con una sua lista, sostiene Stefano Tombolini con tutto il centrodestra e delle formazioni civiche. Il professor Bagnai, celebre per le sue posizioni euroscettiche, sarà accompagnato nel suo tour dal Senatore Paolo Arrigoni, Responsabile politico della Lega nella regione.