Aria irrespirabile, Flori (FAS): "Totale inerzia dell'Amministrazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

“Dov'è finita la solerzia con la quale Brandoni si affrettò, appena insediato, a chiudere tutti i contenziosi aperti con la raffineria API della sua città?” Se lo chiede Massimo Marcelli Flori, candidato a sindaco di Falconara a Sinistra. “Mentre la città e i comuni limitrofi sono in allarme per le ripetute esalazioni, che dal 12 aprile non danno tregua e costringono a chiudersi in casa se non addirittura ad allontanarsi dalla zona infestata, Brandoni ed il suo assessore all'Ambiente Matteo Astolfi tentennano e temporeggiano. Qualsiasi amministratore consapevole del proprio ruolo di tutore della salute pubblica, o almeno cosciente delle proprie responsabilità penali, o semplicemente dotato di un minimo buon senso, per il principio di precauzione avrebbe raccomandato alla popolazione di evitare attività all'aperto e di limitare il più possibile l'esposizione all'aria mefitica che attanaglia la città. Anche i sindacati dei lavoratori della raffineria hanno lamentato la totale inerzia di chi dovrebbe attivarsi per garantire una corretta prevenzione, perché proprio gli occupati dell'azienda sono i primi ad avere diritto di lavorare in sicurezza e serenità.” “A due giorni dal manifestarsi del fenomeno, finalmente Brandoni si è deciso a chiedere se i dati registrati dagli enti preposti avranno ripercussioni sulla salute dei falconaresi. Quindi il dubbio è venuto persino al Sindaco, che comunque si è ben guardato dal fornire indicazioni per premunirsi dalle possibili conseguenze delle esalazioni.” “Guasto? Incidente? Tutte le ipotesi sono possibili – conclude Marcelli Flori - anche per l'approssimazione con la quale gli esponenti della maggioranza trattano l'argomento sulla stampa e sui social network. La verità, anche questa volta, non la sapremo mai, se non forse attraverso la magistratura.”

Il Comitato Elettorale di Falconara a Sinistra (Laura Sebastianelli)