Amministrative 2018, appello all'unità di tutte le sinistre

Falconara a Sinistra invita tutta la sinistra falconarese e i suoi rappresentanti ad unirsi, sotto lo stesso simbolo, decidendo insieme le candidature che comporranno le liste ed ancor prima preparando coi cittadini un programma che risponda davvero ai bisogni della città. Dieci anni di governo del centrodestra sono stati un’offesa alla storia, alla cultura, ai cittadini di Falconara. Il disfacimento al quale abbiamo assistito ha mortificato, in particolare, quella Sinistra largamente intesa che dal dopoguerra al 2008 aveva amministrato il Comune. Lo aveva fatto certamente compiendo errori, generando incomprensioni e magari dimostrando inadeguatezza e titubanze a fronte delle enormi problematiche che insistono sulla città, prima tra tutte il difficile rapporto tra salute, ambiente e lavoro. Ora però, dopo due mandati di vuoto culturale, politico e amministrativo la nostra città è irriconoscibile: un degrado inaccettabile, una inerzia che l’ha sfigurata nei suoi tratti essenziali, trasformandola in un vero e proprio ghetto.

S’è scientemente lavorato per instillare il germe xenofobo e razzista, spingendo sulla leva dell’esclusione mascherata da politiche di sicurezza - peraltro mai realizzate - negando intenzionalmente quella necessaria integrazione che conquista, accoglie e non respinge. E allora la Sinistra ha anzitutto un compito, primario, essenziale, vitale per la sua stessa ragion d’essere: liberare questa città. Sì, liberare questa città dal germe che l’ha intaccata sino a renderla irriconoscibile! Liberarla dalle spire della destra. Possiamo farlo, nel rispetto delle nostre diversità ed anzi valorizzandole all’interno di un percorso comune. In tal modo eviteremmo una inutile e dannosa frammentazione, incomprensibile ai più, e men che meno a coloro che per Sinistra intendono da sempre quell’insieme di valori rappresentati dalla Carta Costituzionale nata dalla Resistenza, e principalmente la democrazia e l’antifascismo! Possiamo farlo! Dobbiamo farlo! Se non ora quando? Per info e adesioni: 329 346 7015 sinistra.falconara@gmail.com Facebook: Falconara a Sinistra.

Ufficio Stampa di Falconara a Sinistra (L. Sebastianelli)