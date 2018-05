Richiamare artisti in città con un festival cittadino, l'idea della candidata 5 Stelle

"Ho sempre pensato che la danza, la musica, il canto, il teatro, come ogni forma d’arte, creino le basi di una sana aggregazione nella condivisione della bellezza. Una città che si voglia dire tale non può quindi prescindere dal creare spazi, dal sovvenzionare, da essere tramite e divulgatrice di queste arti che trovano spesso espressione nel tessuto sociale grazie a libere associazioni, alle scuole, ad autonomi artisti e Ancona ne è piena. Nasce da qui la necessità di conoscere queste realtà, di collaborare con loro, di farle comunicare tra loro affinché si creino, in concerto con l’amministrazione comunale, sempre più momenti di aggregazione, definendo un programma calendarizzato e condiviso di spettacoli da tenersi nelle strutture e negli spazi all’aperto che la nostra città offre i salotti della città, spazi aperti agli artisti anconetani. Una scelta d’arte, soprattutto di quel mondo "amatoriale" (degli amatori dell’arte per diletto), troppo spesso non considerato, come alternativa e ad integrazione degli spettacoli di cartellone. E perché, come tante città italiane, non promuovere anche l’organizzazione di Festival teatrali, di canto ed altre Arti a livello Nazionale chiamandoli "Città di Ancona", con l’obiettivo di richiamare nella nostra città gli artisti di tutta Italia e con spirito di sana competizione confrontarsi con loro nella nostra bella città. "Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il naturale desiderio di rendere nota la propria maestria" diceva Agatha Christie. Insieme possiamo farcela: #ProvaciAncona.

Annarita Sordoni - Candidata al Consiglio Comunale di Ancona per il MoVimento 5 Stelle