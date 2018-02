Ankon Nostra: "Cosa faresti se fossi il sindaco?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nei prossimi giorni verranno lanciati alcuni semplici sondaggi attraverso i social, la pagina Facebook Ankon nostra e il sito web http://ankonnostra.simplesite.com e chi vorrà potrà dare il proprio contributo. "In quanto associazione culturale non parteciperemo direttamente alle prossime elezioni comunali, perché Ankon Nostra non è una lista civica, nè un partito politico" - sottolinea il Presidente dell'Associazione Daniele Ballanti - "ma ciò non significa che non guardiamo con attenzione e partecipazione a tutto ciò che riguarda la vita civica, politica e amministrativa; pertanto, in un'ottica propositiva, come tra l'altro indicato negli scopi statutari, ci sembra opportuno proporre la nostra idea di città" affinché chi di dovere l’accolga. Lanceremo brevi sondaggi, uno per ogni area strategica: sicurezza, porto e turismo, attività produttive e qualità della vita, infrastrutture e mobilità sostenibile, ambiente e qualità dell'aria e del mare, sanità, servizi alla persona e attenzione alle fragilità, i giovani, la cultura e la lotta al degrado, il recupero dei luoghi abbandonati e dimenticati. "Una specie di campagna di ascolto in chiave dinamica" - conclude Letizia Perticaroli, Vice Presidente dell'Associazione - "per stimolare il dibattito sulle tematiche che più ci stanno a cuore nel rispetto delle regole democratiche".

Daniele Ballanti Letizia Perticaroli - Associazione culturale Ankon nostra