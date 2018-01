Nasce l’associazione Ankon Nostra, i fondatori: «Voce a chi ama davvero la città»

Fiocco rosa in città: nasce l’associazione Ankon Nostra, col nome greco - l'origine di tutto - il Duomo stilizzato, il cuore. E’ già attiva la pagina facebook ed entro fine mese l’associazione entrerà in piena attività, con il completamento dei tesseramenti e la programmazione per il 2018. Ankon Nostra è il risultato di un lungo ed impegnativo lavoro dei soci fondatori, Daniele Ballanti e Letizia Perticaroli, assieme a Alessandra Ramadori, l'avvocato Costantino Larocca e Fiorisa Gervasoni.

«Con Letizia Perticaroli ci occupiamo da anni dei problemi della nostra città, attraverso l’impegno civico – spiega Ballanti nel ruolo di Presidente dell’associazione – e da tempo sentivamo l’esigenza di dare voce a tutte le persone che amano davvero la nostra». Sia Ballanti che la Perticaroli hanno rivestito in passato importanti ruoli nella vita politica e istituzionale del capoluogo, con passione e serietà. «Con questa associazione vogliamo confermare la volontà di proseguire il nostro impegno con la stessa dedizione profusa negli anni passati» prosegue Letizia Perticaroli, sottolineando che «l’associazione ha scopi ambiziosi e, attraverso i tavoli di lavoro tematici, consentirà ampia diffusione del senso civico, della solidarietà, della partecipazione democratica di tutti gli associati; è aperta a tutti e oltre a promuovere la crescita sociale e sensibilizzare le Istituzioni preposte per ottimizzare i servizi alla persona e al territorio, favorirà ogni attività tesa al recupero del ruolo di capoluogo regionale e alla valorizzazione di tutte le zone di Ancona».

Chi volesse associarsi, o semplicemente richiedere informazioni più dettagliate, può consultare la pagina facebook, inviare una mail aankonnostra@mail.com o telefonare ai numeri 3473901471 - 3401529487.