Amministrative 2018, Un'altra idea di città: «Il percorso va avanti, oltre 80 le adesioni»

«Prosegue il percorso avviato con l'appello per una piattaforma politica e civica per un’altra idea di città in radicale discontinuità con il governo Mancinelli presentato il 6 dicembre scorso all'Informagiovani. I sottoscrittori dell'appello, ormai più di 80, aumentano di ora in ora e in molti hanno già palesato la volontà di contribuire personalmente attraverso proposte e contributi concreti alla costruzione della vera alternativa alla riedizione di accordi politici tra i soliti che già abbastanza hanno contributo a rovinare la città». Così i rappresentanti di Un'altra idea di città, 2018-2023.

«Da questi schieramenti siamo diversi nei contenuti e nei metodi ed è per questo che siamo impegnati nella costruzione di una grande assemblea permanente tra tutti gli aderenti e le aderenti, curiosi e simpatizzanti, in un percorso che sia luogo sovrano di impegno, discussione, progettazione e decisione. Ambiente paesaggio e città sostenibile, inclusione socialità e integrazione diffusa, beni comuni e riqualificazione di aree e immobili dismessi, servizi sociali e culturali capaci di raggiungere le diverse fasce di cittadini, tutela della dignità del lavoro a vocazione territoriale e supporto a start up innovative di carattere culturale turistico e artistico, l’efficacia e l’efficienza della macchina amministrativa, l’aumento nell’accesso a fondi comunitari per una nuova vitalità e centralità di Ancona capoluogo: questi i temi più sentiti emersi che rappresentano l’AGENDA del governo cittadino 2018 2023. A questo scopo convocheremo un nuovo appuntamento pubblico per sabato 21 gennaio, una giornata in cui iniziare a discutere di temi, organizzazione, proposte per la città. Un momento di vero confronto e partecipazione, il primo di una pratica politica caratterizzata da una metodologia di lavoro condivisa che sarà il vero filo conduttore della nostra innovativa proposta politica e civica per una capoluogo aperto e inclusivo che funzioni perché nato tra la gente e per la gente che in questa città abita, lavora e si impegna. Uno strumento per avviare il confronto con la città e con le sue migliori energie politiche e sociali, con lo sguardo aperto e plurale nei confronti di tutti coloro vorranno gettare le basi per l'Ancona del futuro».