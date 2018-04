Elezioni comunali, l'ex dirigente al bilancio Manzotti in campo per Valeria Mancinelli

L'ex dirigente al bilancio della Provincia di Ancona, Maria Rita Manzotti, scende in campo per Valeria Mancinelli nella civica “Ancora X Ancona”. Oggi la presentazione della candidata nella sede elettorale in Galleria Dorica alle ore 17.

Figura di spessore nell'ambito della gestione amministrativa, Maria Rita Manzotti, 64 anni, è entrata in Provincia nel 1992 per congedarsi nel 2014. Ha prestato servizio nell'Ente in qualità di dirigente del settore Bilancio, Società partecipate, Politiche comunitarie, Formazione professionale, Politiche sociali, Cultura e Turismo della Provincia di Ancona. Un incarico di grande responsabilità, che ha portato Maria Rita Manzotti ad essere riconosciuta e apprezzata per il lungo lavoro svolto. Molti i ruoli ricoperti nel corso degli anni, tra cui l’importante parentesi nel mondo della sanità pubblica che la vide assumere l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda Usl 7 di Ancona dal 1997 al 2003 e di dirigente agli Affari generali dell’Azienda sanitaria unica regionale dal 2004 al 2007.

«Conosco la macchina amministrativa – afferma Manzotti - e so cosa voglia dire intercettare fondi per sviluppare progettualità sul territorio. Quanto svolto dal sindaco testimonia la tenacia e la professionalità di una figura che si è dimostrata una vera e propria guida per il capoluogo. Dunque ho scelto di candidarmi al Consiglio comunale, in sostegno di Valeria Mancinelli, perché vorrei mettere le mie competenze al servizio di questa amministrazione per essere di aiuto e di supporto al completamento di tutto ciò che è stato realizzato fino ad oggi».