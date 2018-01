Ancona verso il voto, i 5 Stelle scelgono la Diomedi: Quacquarini portavoce

Poche righe per indicare Gianluca Quacquarini quale portavoce di Daniela Diomedi. Il che, a pochi mesi dalle elezioni comunali, pur non ufficiale, è un segnale inequivocabile: Il Movimento 5 Stelle di Ancona ha scelto l'attuale consigliere comunale come candidata alla carica di sindaco per sfidare l'uscente Valeria Mancinelli. Manca, come da regolamento interno dei grillini, perché ancora presto, l'ufficialità che arriverà direttamente dal blog di Beppe Grillo. La lista dei candidati deve infatti essere inviata e tutti i nomi dei candidati devono rispondere a determinati requisiti come non essere iscritti ad alcun partito o movimento politico, non aver riportato condanne penali, non aver svolto più di un mandato, eccetera. Intanto però gli attivisti anconetani sembrano aver scelto.

La Diomedi, 65 anni, direttore amministrativo delle sezioni Civile e Lavoro presso la Corte di Appello di Ancona, è stata eletta per la prima volta alle elezioni 2013 con il M5S e il candidato sindaco Andrea Quattrini. La sua candidatura arriva dopo che in un primo momento si era parlato dell'altra consigliera Maria Ausilia Gambacorta. Quacquarini, invece, in passato, ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione all'interno di Sosteniamolancona e poi dell'Ancona 1905, dando presto l'addio alla società – che poi sarebbe naufragata tra retrocessione e debiti - poco dopo l'arrivo in società dell'archietto romano Fabiano Ranieri.