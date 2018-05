Valorizzazione di corso Mazzini, il sindaco incontra i commercianti

Sicurezza, pulizia, manutenzione, arredo e decoro urbano. Sono i principali temi trattati questa mattina nell’incontro del sindaco Valeria Mancinelli, ricandidato alle prossime elezioni, con i commercianti di corso Mazzini organizzato nella sede del Comitato per confrontarsi su un percorso condiviso di valorizzazione della via nel cuore del centro storico. Un incontro al quale era presente anche l’assessore alle Attività Produttive Ida Simonella.

Tra le azioni ipotizzate un nuova illuminazione per la parte bassa di corso Mazzini da realizzare nell’ambito del progetto I.T.I. Waterfront, ma anche il coinvolgimento diretto dei commercianti, con il sostegno del Comune, nella manutenzione delle fioriere, nei piccoli interventi di decoro urbano e nell’organizzazione di eventi. «Nell’incontro – afferma Mancinelli – è emersa un’importante condivisione di intenti e la volontà di proseguire insieme per portare avanti azioni coordinate, alcune delle quali verranno attuate nell’immediato. Mi riferisco, in particolare, agli interventi che riguardano la cura e l’abbellimento di corso Mazzini». Quanto alla nuova illuminazione, importante per coniugare i profili estetici alle esigenze di sicurezza, il candidato sindaco ha lanciato l’idea di riqualificare gli attuali impianti verificando la possibilità di estendere alla parte bassa di corso Mazzini l’intervento previsto dal progetto I.T.I. Waterfront.