Ballottaggio, Rubini (AIC): «Congratulazioni alla Mancinelli, noi pronti per l'opposizione»

«A nome di Altra Idea di Città porgo le nostre congratulazioni a Valeria Mancinelli e al suo schieramento per il risultato ottenuto. Il nostro movimento, che entro l'autunno si strutturerà in soggetto politico locale, conferma il proprio coerente posizionamento all'opposizione della coalizione uscita vincente dalla tornata elettorale impegnandosi fin da subito per rimettere al centro il lavoro del Consiglio Comunale come luogo di discussione e decisione e non come mero strumento di ratifica delle decisioni di sindaco e giunta». A parlare è Francesco Rubini, ormai ex candidato sindaco per Altra Idea di Città.

«In questo senso valuteremo punto su punto ogni atto del Consiglio, forti di un programma elettorale chiaro e sostenuto da quasi 3000 cittadini.

Ribadiamo inoltre un impegno forte, dentro e fuori dall'aula, contro ogni politica dell'odio e dell'intolleranza, a difesa dei valori costituzionali dell'antifascismo , antirazzismo e della convivenza civile. Vogliamo continuare a lavorare per un'alternativa, tanto alla deriva semplicistica della politica della paura e dello slogan quanto all'impostazione liberista che contraddistingue da troppi anni le forze del centrosinistra. Ci attendono anni duri di opposizione e proposta, siamo già al lavoro per valorizzare al meglio ciò che di incredibilmente bello abbiamo fatto durante la campagna elettorale».