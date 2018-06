Altra Idea di Città vicina ai disabili, protocollo d'intesa per la loro tutela a firma di Rubini

E' stato firmato oggi dal candidato Sindaco Francesco Rubini, per AIDC, un protocollo d'intesa promosso dalle associazioni per la tutela delle persone affette da disabilità.

«Ci impegneremo - affermano - a rispettarlo e valorizzarlo in ogni suo punto quale l'adesione alla Convenzione ONU, la promozione di eventi culturali sulla disabilità, l'iniziativa "Mare per Tutti" per garantire l'accesso al litorale e alle strutture presenti, ai progetti "Vita indipendente" e "Dopo di noi", nonchè a supportare la realizzazione di un servizio di inserimento lavorativo di ambito per le persone in condizioni di fragilità. Saremo impegnati anche sul fronte del Disability Manager, facilitatore creativo con il compito di costruire soluzioni che sostengano l'autonomia della persona con disabilità e bisogni speciali nelle diverse sfere della vita quotidiana. Altra Idea di Città, inoltre, si batterà con fermezza per la destinazione delle necessarie risorse economiche per la realizzazione e attuazione degli interventi progettati, primi su tutti la creazione dello "Sportello consulenza abbattimento barriere" nonchè la promozione di iniziative di sensibilizzazione ed integrazione».