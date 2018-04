Altra Idea di Città, appello a Voi con Noi e A2O: «Costruiamo un programma comune di alternativa»

«Oggi come mai prima esiste la possibilità concreta di proporre e far vincere un'aggregazione unitaria delle migliori esperienze civiche cittadine. Con la riproposizione classica dei fallimentari schieramenti di centro sinistra e centro destra e di fronte al perdurante stato di "sospensione" del movimento cinque stelle anconetano, si aprono importantissimi spazi per un aggregato politico civico capace di raccogliere il meglio dell'attivismo sociale cittadino». Così i portavoce del movimento civico Altra Idea di Città

«Molti sono stati in questi anni i temi sui quali ci siamo incontrati con A2O e Voi con Noi : tutela ambientale , mobilità dolce , rilancio del turismo, partecipazione e volontariato civico, solo per citarne alcuni. A partire da questi assi fondamentali di condivisione, abbiamo la possibilità concreta di scrivere un programma di alternativa comune e di candidarci insieme al governo della città. Noi abbiamo sempre detto ed operato per una presenza civica non frammentata. Quindi responsabilmente faremo tutto ciò che serve per raggiungere questo risultato. Tutto ciò nella chiarezza dei programmi e nella trasparenza dei percorsi».