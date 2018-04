Altra Idea, tra i candidati anche Stefanelli: «Nella lista ho ritrovato spirito dei 5 Stelle»

Il coordinamento di Altra Idea di Città e il candidato sindaco Francesco Rubini, in attesa di presentare l'intero elenco dei candidati alla carica di Consigliere Comunale che avverrà entro il 30 di aprile, hanno ufficializzato la scelta fatta da Stefano Stefanelli, tra i fondatori della lista Ancona a 5 stelle nel 2009, che ha aderito al movimento civico, accettando la proposta di candidatura. «Deluso dalle dinamiche litigiose che hanno caratterizzato i 5 stelle locali - afferma Altra Idea - il video-maker anconetano ha scelto con entusiasmo la nostra lista. Con la sua presenza in lista il nostro movimento si arricchisce ancora di più, dimostrando di essere l'unico in grado di raccogliere il pensiero critico anconetano oltre ogni schieramento precostituito».

«In questo movimento civico - commenta Stefanelli - ho ritrovato lo spirito originario del Movimento grillino fatto di democrazia diretta, partecipazione e coinvolgimento nelle decisioni da prendere. Sono sicuro che Altra Idea di Città sarà in grado di rappresentare l'innovazione e il cambiamento di cui questa città ha estremo bisogno».