Amministrative 2018, Altra Idea sceglie portavoce e simbolo

L’assemblea della lista civica “Altra idea di città”, con i suoi 140 aderenti, si è riunita oggi all’Hotel City e ha scelto il proprio simbolo (foto in fondo) ed eletto i propri portavoce: Loredana Galano, Luciano Mariani, Katya Mastantuono, Francesco Rubini. Appartengono al mondo del sociale, dell’imprenditoria, della scuola, dei giovani e dell’ambientalismo: Galano è un’assistente sociale e attivista per i diritti delle donne, Mariani è un ingegnere delle TLC e imprenditore, Mastantuono è docente nell’Istituto Cuppari di Jesi e membro del Comitato etico di Banca Popolare Etica, Rubini è consigliere comunale e praticante avvocato.

L’assemblea ha deciso anche di prendere posizione sui fatti di Macerata, condannando l’attentato terroristico di natura fascista accaduto sabato scorso e invitando la cittadinanza a partecipare alla manifestazione antirazzista in programma per sabato 10 febbraio a Macerata. La discussione ha affrontato il tema programma: cittadinanza, partecipazione, cultura, ambiente, mobilità sostenibile, giovani, beni comuni, welfare, benessere e salute dei cittadini, inclusione e disabilità. Diversi gli interventi dei membri dei coordinamento e i partecipanti all’assemblea, fra cui la presidente dell’Anpi Ancona Tamara Ferretti sull’antifascismo, elogiando «l’impegno della lista Altra Idea di Città per il rafforzamento della rete democratica» e il direttore del mensile d’inchiesta «Urlo» Giampaolo Milzi sull’inquinamento ad Ancona e sulla necessità di promuovere iniziative musicali.

Il coordinamento è stato esteso a 22 membri con la garanzia di parità di genere, tra i quali: Loretta Boni, Vinicio Cerquetti, Valerio Cuccaroni, Sergio Fagnani, Loredana Galano, Samuele Gherardi, Luciano Mariani, Katya Mastantuono, Silvia Matricardi, Alessio Moglie, Luca Paciello, Barbara Paradiso, Riccardo Picciafuoco, Giuseppe Postacchini, Francesco Rubini, Stefano Tenenti, Tiziana Tommasi, Tiziana M. Tosto, Silvia Matricardi. La plenaria ha confermato la volontà del percorso politico di lavorare tramite il continuo coinvolgimento dei propri aderenti aventi diritto al voto: ogni decisione passerà per l'assemblea sovrana degli iscritti. Prossima assemblea il 16 febbraio quando l'assemblea eleggerà il proprio candidato sindaco.

Gallery