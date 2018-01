Elezioni 2018, Un'Altra idea di Città: «Prossima assemblea degli iscritti il 5 febbraio»

Si terrà lunedì 5 febbraio alle ore 17 presso la sala dell’Informagiovani di Ancona in Piazza Roma la prossima assemblea degli aderenti al movimento civico Altra Idea di Città. Dopo la partecipata giornata del 20 gennaio, che ha visto discutere e confrontarsi oltre cento anconetani e anconetane, il coordinamento eletto in quella sede si è riunito ed ha provveduto alla convocazione dell’assemblea del 5 febbraio prossimo e alla redazione della proposta di ordine del giorno. In quella sede gli aderenti al percorso decideranno i propri portavoce, le linee guida programmatiche e il simbolo che caratterizzerà il movimento durante tutta la campagna verso le elezioni comunali di maggio; lo faranno tramite il metodo del consenso e, se necessario, con delle libere votazioni secondo il principio “una testa, un voto”.

«Sovrana - commenta il coordinamento di Un'Altra idea di Città - è e sarà l’assemblea degli aderenti che avrà l’ultima parola su ogni decisione da prendere: ad oggi gli aventi diritto al voto sono 122 la cui adesione al percorso è intervenuta entro il 20 gennaio, mentre tutti coloro i quali vorranno aderire entro il 5 febbraio acquisiranno il diritto di voto a partire dall’assemblea del prossimo 16 di febbraio e così via di assemblea in assemblea. Un’Altra idea di Città avanza dunque a passi spediti verso la formalizzazione della sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative, lo fa coltivando un percorso partecipato mai visto in città, aperta al dialogo e al confronto con quanti vorranno condividere un progetto di alternativa radicale all’attuale governo della città ed alle destre, con un particolare occhio di riguardo ai tanti soggetti civici e associativi volenterosi di imprimere un cambio di passo all’amministrazione del capoluogo di regione. Nei loro confronti rimane vivo l’invito ad un confronto franco e aperto per la costruzione di una vera alternativa».