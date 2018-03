Elezioni Politiche, in alcune sezioni code fino a 40 minuti. La Prefettura ai presidenti: “Delegate”

Affluenza a macchia di leopardo nel comune di Ancona dove, dalle ore 7, quando si sono aperte le votazioni, ci sono sezioni dove il voto è sempre stato regolare e senza problemi a fronte di altre sezioni, quelle più grandi con anche 1.500 aventi diritto, dove si sono create delle code durate anche 40 minuti. In alcuni quartieri i presidenti di seggio hanno diviso le code tra uomini e donne per agevolare il flusso, come ad esempio a Torrette.

In definitiva ad Ancona città non si segnalano particolari disagi. Tuttavia la Prefettura di Ancona ha da poco emanato una circolare destinata a tutti i presidenti di seggio in cui si invita a delegare ai vice il controllo dei tagliandi antifrode nell’ottica di accelerare le operazioni di voto.