Elezioni tra anomalie e bassa affluenza, M5S: "Un flop appositamente voluto"

"Se ci si compiace per la “buona affluenza” alle elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione (ex consigli di circoscrizione) che, se andrà bene, avrà raggiunto si e no il 6%, è evidente che la realtà si legge "a rovescio". E' il commento del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle anconetano alla luce della bassissima affluenza alle urne e le anomalie già ieri denunciate da Lega e Forza Italia.

"A noi non stupisce la scarsissima risposta dell’elettorato, perché questo è successo - si legge in una nota del M5S dorico - poiché si è fatto di tutto per scoraggiare l’affluenza, o meglio, per renderla, quanto meno, complicata. Il caso più eclatante nel feudo piddino di Varano. Quella circoscrizione elettorale, che comprendeva le frazioni Montacuto, Poggio, Varano e Passo Varano, aveva un unico seggio a Varano, per cui gli abitanti aventi diritto residenti a Passo Varano, normalmente elettori del seggio 73 (circa 2.000 persone), per votare avrebbero dovuto necessariamente recarsi a Varano. Di questi hanno votato in 70. Al contrario, gli iscritti al seggio 83 (Sezione Varano) hanno votato in 221.In più sono state segnalate alcune anomalie, in qualche seggio risolte senza problemi, per cui a cittadini stranieri residenti aventi diritto al voto comunale e regolarmente iscritti in quelle liste elettorali, è stato impedito di votare. Quanto alle file ai seggi, è vero le abbiamo notate anche noi, ma viste la percentuale dell'affluenza, non ci vuol molto a capire che sono state dovute esclusivamente ai pochissimi seggi costituiti. E’ di tutta evidenza che si confidava in una affluenza modestissima e l’organizzazione è stata volta al raggiungimento dell’obiettivo che solo in pochi, preferibilmente sodali della Giunta, si esprimessero. Un flop. L’ennesimo. Ma forse, per qualcuno, il bicchiere sarà mezzo pieno".