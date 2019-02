Elezione CTP, "Noi con Ancona": «Minoranze boicottate». L'elenco dei candidati

A due giorni dalle elezioni per la composizione dei Consigli Territoriali Permanenti il centrodestra anconetano serra i ranghi, rinnova gli inviti al voto e punta il dito contro la campagna elettorale del Pd. Dopo le critiche al manifesto elettorale avanzate da Altra Idea di Città, è la lista Noi con Ancona ad alzare la voce. La questione riguarda il manifesto con cui il Comune di Ancona presenta la giornata elettorale di domenica 23 febbraio nel quale si utilizzano gli stessi colori, caratteri e grafica che compongono il manifesto elettorale del Pd: «E’ una comunicazione fuorviante, noi abbiamo mantenuto il titolo ma almeno abbiamo personalizzato la grafica» ha tuonato il capogruppo e consigliere comunale FdI Angelo Eliantonio, che poi ha chiamato i cittadini al voto: «La città è ancora ferma al palo e i nostri consiglieri di quartiere saranno l’unico argine rispetto alle bugie di questa amministrazione». Sulla stessa linea anche il commissario comunale Forza Italia Teresa Dai Prà: «La gestione di queste elezioni è stata assurda, tanto da boicottare le minoranze, invitiamo la gente a votare e a non snobbare questa occasione di democrazia. Dobbiamo dare ai cittadini la garanzia che votare per i nostri candidati significa avere voci e orecchie in ogni quartiere». Presenti, insieme ai vari candidati, anche il capogruppo e consigliere comunale di 60100, Stefano Tombolini e Massimo Meles, coordinatore comunale UDC. «L’elezione non sia autogratificazione- ha detto Tombolini rivolgendosi ai candidati presenti- le mozioni e gli emendamenti in consiglio comunale non portano mai a nulla perché c’è un meccanismo di giunta poco attento alla programmazione. L’obiettivo è quindi quello di ricostruire una rete di attenzioni, di essere un gruppo di persone che riporta le questioni perché se lo fa uno solo non si arriva a niente. Lavoriamo per creare un’alternativa». Sulla stessa linea Meles: «Dobbiamo portare al voto chi non si è presentato alle elezioni comunali e far capire che gli argini si costruiscono pian piano».

I candidati

“Noi con Ancona” è composta da Lega, Fdi, Fi, 60100 e Udc. Questi i nomi dei candidati:

CTP 1

Giacobbe Michele Marco

Gramazio Angelo

Ilari Michele

Monti Clara

Paolini Federico

Tibaldi Lorenzo

Tombolini Maria Elisabetta

CTP 2

Benvenuti Ambretta

Bevilacqua Davide

Blaszczyk Sylvia Wegorrewo

Gismondi Gilberto Ancona

Mimmotti Maurizio Ancona

Picciafuoco Loriana Ancona

Tardella Roberto Recanati

CTP 3

Agostini Mauro

Esposito Vincenzo

Fiori Fabrizio

Gasparini Riccardo

Lupacchini Angelica

Novelli Francesco

Mainardi Silvia

CTP 4

Biagini Laura

De Caridi Alessandro

Forgione Michele

Gambini Massimo

Ghergo Pierino

Liberotti Franca

Moroni Maria Chiara

Solari Angelica

Strazzera Salvatore

CTP 5

Bernini Giuseppe

Cannistrà Samuele

Ferri Veronica

Latini Orlanda

Morini Gianluca

Pasquini Gianluca

Perrella Nunzio

Perticaroli Tommaso

Tarducci William

Tripolone Sara

CTP 6

Baldoni Cinzia

Bevilacqua Marco

Canafoglia Matteo

Giovannelli Luigi Renato

Giovine Gabriella

Moraca Elisabetta

Quarti Davide

Sargentoni Paola

Trolli Francesco

CTP 7

Ascenzo Maria Cristina

Carlini Andrea

Censi Massimo

Federici Matteo

Medici Fernando

Perugini Francesco

Perugini Elena

Pierucci Maria Vittoria

Rossi Nicola

Sbaffi Andrea

Secondini Valentina

CTP 8

Lista non presente

CTP 9

Burchiani Carlo

Ferrini Fabrizio

Lucaboni Marco

Paoletti Diego

Perucci Francesca

Remiddi Barchiesi Beatrice

Tagliaventi Rosalinda