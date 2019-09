Politica Centro storico / Via Papa Giovanni XXIII

Belvedere di via Giovanni XXIII, iniziati i lavori di restyling: «Sarà un lavoro a regola d'arte»

I lavori di restyling e messa in sicurezza del muro di contenimento di via Giovanni XXIII sono iniziati. Foresi: «Solo ora abbiamo i fondi, la zona è un biglietto da visita per i turisti»