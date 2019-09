Ragazza sul bus, consigliere 5 Stelle deluso dagli anconetani: «Gesto ignobile, bisogna scusarsi»

«Ho dovuto metabolizzare molte ore dopo aver visto il video della donna aggredita nel bus. Sono, infatti, rimasto scioccato dal comportamento e dalle frasi usate da quelle persone nei confronti di una madre con 2 bimbi piccoli in braccio. Si, sono rimasto impressionato per l'immagine che Ancona e gli anconetani hanno dato di se». Così Gianluca Quacquarini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ancona sul caso della donna straniera rimproverata sul bus.

«Non siamo, o almeno non eravamo, questi. Siamo stati sempre una città accogliente, ponte fra le culture, ma dove siamo arrivati? Sconcertato anche dal fatto che nessuno è in intervenuto per calmare gli animi e risolvere la situazione, bastava un po' di buon senso e invece chi non sbraitava o riprendeva con il telefonino erano tutti zitti, ma si può?. E la signora anziana che doveva sedersi su quel posto che dice? Avrebbe voluto tutto ciò? Le persone protagoniste di questo gesto ignobile saranno sicuramente quelle che normalmente si autodefiniscono civili...che chiedono il rispetto delle regole...dagli altri però, non si sa che combinano loro. La ciliegina poi e che c'è chi sfrutta tutto ciò per un po' di visibilità, sia chi ha o avrebbe partecipato attivamente all'attacco alla signora sia chi ha ripreso questi gesti. Stendiamo un velo pietoso. Chiedo, anche se mai lo saprà, personalmente scusa alla madre aggredita e ai suoi piccoli e dico loro che gli anconetani non sono questi. Mi scuso anche con la signora che doveva sedersi in quel posto ma nessuno gli ha risolto il problema ma solo creato questa vergognosa bagarre. Spero che certe cose non si verifichino più e che le persone recuperino la loro umanità».