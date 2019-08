Disinfestazioni, arriva l'avviso del Comune: «Animali in casa e finestre chiuse»

JESI - Su richiesta dell’Asur verrà effettuata, a titolo precauzionale e cautelativo e da parte di una ditta specializzata, una disinfestazione nella zona della città compresa indicativamente tra Viale Trieste, Viale XXIV Maggio, Piazzale San Savino e Porta Valle. Le operazioni saranno effettuate di notte, a partire dalle ore 1, per le prossime due notti. Durante tali operazioni l'amministrazione comunale ha invitato i residenti ed i dimoranti a tenere le finestre chiuse ed a trattenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni fino al mattino successivo.

«Si invitano i residenti e i dimoranti - si legge in una nota - a lasciare possibilmente aperti i cancelli su strada prospicienti i giardini privati per consentire l’intervento e di evitare ristagni d’acqua nei sottovasi o comunque in qualsiasi recipiente all’aperto».