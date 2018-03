Elezioni politiche 2018, aperti i seggi e finalmente si vota | LA DIRETTA

Alle 7 di oggi, domenica 4 marzo, sono iniziate le operazioni di voto che porteranno al rinnovo del Parlamento con l'elezione dei nuovi deputati e senatori. I seggi resteranno aperti fino alle 23. Per la prima volta si voterà sulla base della nuova legge elettorale del 2017, il Rosatellum bis, che prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato: un terzo dei seggi sarà assegnato con il sistema maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale. In tutta la provincia di Ancona sono chiamate al voto 337.214 persone in 467 seggi, di cui 100 ad Ancona capoluogo.

LA DIRETTA:

Ore 15,30: Protesta al seggio elettorale del comune di Falconara e i carabinieri denunciano un uomo.

Ore 15,00: In mattinata sono state centinaia le persone recatesi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Ancona per ritirare la tessera elettorale persa o esaurita. In tantissimi dunque hanno atteso il giorno stesso del voto per rimediare alla cosa, creando anche una notevole attesa per il servizio.

Ore 14,30: Danilo Vecchio (Popolo per la Costituzione) ha votato nel primo pomeriggio.

Ore 14,00: Matteo Mainardi di +Europa ha votato nel suo seggio e ha lanciato un appello agli indecisi

Ore 13,45: Ha votato nel suo seggio di riferimento anche Patrizia Terzoni, candidata M5S all’uninominale della Camera nei collegi di Ancona, Jesi e Fabriano. La Terzoni è candidata anche al proporzionale per la Camera dei Deputai nel collegio Marche Sud. “Sono appena tornata dal mio seggio ed è stato bellissimo vedere la fila per votare- ha commentato la Terzoni attraverso il suo profilo facebook- l’affluenza sembra alta in tutta Italia, speriamo che sia così anche per il resto della giornata. Qualcosa sta cambiando! È questa la sensazione che ho sentito questa mattina mentre aspettavo il mio turno.Molti visi sorridenti, ottimismo nell’aria!”.

Ore 13,00: Ecco l'affluenza alle ore 12

Ore 11,55: Alle urne per votare Stefano Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia, che ha lasciato la propria scheda al seggio di riferimento.

Ore 8,34: Alle urne per votare Giovanni Mazzotta del Popolo della Famiglia, che ha lasciato la propria scheda al seggio di riferimento.

Ore 7: apertura seggi in tutta la provincia, dove si sono insediati regolarmente.