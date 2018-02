Di Stefano ad Ancona, CasaPound cambia ancora location

L'incontro di CasaPound con il segretario nazionale Simone Di Stefano per lanciare la candidatura alla Camera dell'anconetano Emanuele Mazzieri, cambia di nuovo location. Ieri è arrivata infatti la smentita da parte dell'hotel Europa che sarebbe stata in una delle loro sale conferenza l'incontro. Infatti ieri il partito di ultradestra marchigiano aveva inviato un comunicato stampa indicando l'albergo di Torrette, dal quale poi è arrivato uno stop. Il motivo? C'era stato un contatto ma nulla di confermato, anche perché in quelle settimane l'hotel vedrà camere e sale piene per via dei campionati italiani di atletica leggera.

Tutto da rifare dunque e alla fine oggi è circolata quella che dovrebbe essere la locandina definitiva dell'incontro che, indica come ritrovo l'hotel Palace Del Conero in zona Aspio.