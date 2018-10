Porto, viabilità e ambiente: la città studia insieme ai giapponesi

Oggi un primo approccio per conoscere i reciproci sistemi di servizi sociali. Domani prosegue il ciclo di visite tra porto, viabilità e ambiente. Ikoma, cittadina del Giappone nella Prefettura di Nara. E Ancona, capoluogo delle Marche. Due cittadini simili per numero di abitanti che hanno stretto un patto di cooperazione internazionale urbana che nasce da un progetto europeo. La visita di oggi si è snodata tra una prima riunione a Palazzo del Popolo, la visita al Centro diurno Laboratori e Mestieri (integrazione dei disabili), al carcere di Barcaglione, una visita guidata al Museo tattile Omero e alla Mole Vanvitelliana.

Domani, 5 ottobre, il programma prevede una visita al porto di Ancona e all'Autorità Portuale. Verranno illustrati la dimensione marittima della città, la mobilità, le politiche energetiche e i progetti europei di adattamento alle variazioni climatiche. Nel pomeriggio visita al quartiere degli Archi e presentazione dei progetti di riqualificazione e del progetto social lab. La visita conoscitiva, che fa seguito a quella effettuata dalla delegazione anconetana a Ikoma la primavera scorsa si concluderà sabato 6 ottobre con un meeting plenario presso la Pinacoteca Podesti alle ore 10,30, “The City presents the City” cui interverranno i rappresentanti delle maggiori istituzioni e associazioni del capoluogo, per dare ciascuno il proprio contributo. Al termine, visita e successivo working lunch a Portonovo, nel parco naturale del Conero, altra realtà cui agli ospiti giapponesi sono molto interessati, insieme alle scelte in materia di energia, anziani e disabilità.