Deiezioni canine, passa la proposta dei Verdi: obbligo di raccogliere anche quelle liquide

Obbligo di pulizia anche per le deiezioni liquide dei cani negli spazi urbani e sanzioni per i cinofili trasgressori. E’ questa la novità proposta dai Verdi di Ancona ed approvata oggi dal Consiglio Comunale. Sempre più frequentemente i cittadini lamentano l’abbandono delle deiezioni solide dei cani sui marciapiedi, e di quelle liquide su vetrine di negozi, portoni, abitazioni, automobili, panchine da parte di possessori che non le rimuovono né le puliscono. Da ora, con l'ok alla mozione presentata dai Verdi, i possessori o conduttori di cani soono obbligati a pulire le deiezioni liquide con acqua abbondante, che dovranno sempre avere al seguito in apposito contenitore, come peraltro il sacchetto per le deiezioni solide.

"Basta con cattivi odori, mancanza d’igiene, sporcizia che contribuiscono al degrado urbano - si legge in una nota del gruppo consiliare ambientalista - La nuova prescrizione integra l’art. 30 (“Raccolta di deiezioni”) del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato nel 2017 sempre su iniziativa dei Verdi, estendendo alle feci liquide gli obblighi previsti per quelle solide. Il Sindaco dovrà provvedere ad emettere apposita ordinanza rafforzando le modalità di controllo ed indicando le relative sanzioni per i trasgressori. Un'ulteriore azione per una migliore convivenza e per un maggior decoro urbano".