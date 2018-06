Vetri e sporcizia davanti la scuola, la candidata consigliera pulisce il vialetto in degrado

«Oggi 2 Giugno ho deciso di festeggiare la Festa della Repubblica nel modo più utile e congeniale alla mia storia, pulire il vialetto che costeggia la scuola materna Alba Serena. In questa impresa ho avuto la presenza di cari amici sempre pronti a mettersi a disposizione per il bene del quartiere: Marina Gaggiotti, Luigi Cagnetti, Simone Raggetta ed Italo Carloni». Così la candidata consigliera di Forza Italia Teresa Stefania Dai Prà.

«Il vialetto in questione è frequentato soprattutto da bambini della scuola materna. Lo stato di sporcizia, che negli anni ho più volte evidenziato, è dovuto a gesti incivili e privi del rispetto delle più elementari regole di convivenza. Bottiglie rotte, pile, lattine, cartacce di ogni genere, scatolame e persino preservativi e alcune siringhe, fortunatamente rotte e senza aghi, sono il resoconto di quanto presente tra i cespugli vicino al marciapiede. Abbiamo provveduto a rimuovere tutto, ripulire da folte erbacce il marciapiede, senza toccare le piante e il verde visto che la competenza non può essere nostra. Abbiamo fatto il possibile pur con mezzi limitati ma consapevoli e orgogliosi di aver reso un servizio utile al quartiere. Ci auguriamo che il comune provveda in tempi rapidi ad ultimare la pulizia tagliando cespugli folti e che i cittadini più ribelli abbiano rispetto del lavoro svolto. Torrette come Ancona ha bisogno di essere gestita e curata giornalmente ecco perché sposo in pieno il programma di rilancio dell'occupazione dei giovani del candidato sindaco Tombolini e sottolineo l'importanza di un riconoscimento delle associazioni e comitati di volontari che devono essere in assoluta collaborazione con la giunta comunale. Importante anche il ruolo di un consigliere comunale che sia presente nel proprio quartiere e che promuova iniziative per la gestione del territorio».