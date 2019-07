L'accesso alla spiaggia dimenticato nel degrado, scatta l'interrogazione alla Giunta

«Evidenti le condizioni di incuria e degrado in cui versa a tutt’oggi il sovrappasso “Tramontana” nei pressi di via Roma». La segnalazione arriva dal consigliere della Lega di Falconara, Stefano Caricchio: «Nonostante l’Amministrazione, tramite una nota a mezzo stampa rilasciata lo scorso 30 aprile, avesse garantito che il sovrappasso, grazie ad un accordo con RFI, sarebbe stato terminato entro lo scorso 31 maggio, la situazione è ancora assolutamente indecorosa- si legge nella nota - Il sottopasso infatti in piena stagione balneare é ancora transennato e con la pavimentazione totalmente dissestata, situazione che comporta numerosi rischi per coloro che ne fanno uso e che in questo periodo dell’anno non sono pochi.

«Come Consigliere, stufo di promesse sbandierate e mai mantenute – prosegue la nota- ho presentato oggi un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione di chiarire definitivamente perché ci troviamo in questa situazione e cosa intende fare per riportare in condizioni decorose uno degli accessi più critici alla nostra spiaggia. Non è più accettabile pensare che i cittadini si dimentichino di quanto è stato promesso, la nostra città merita maggiore serietà».