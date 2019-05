Forza Italia attacca il sindaco: «Zone della città in assoluto degrado»

ANCONA - «Ancora una volta, Forza Italia Ancona, deve constatare l'assoluto stato di degrado in cui versano alcune zone della nostra città. In più occasioni abbiamo sollevato il problema dello stato di abbandono del capolinea degli autobus del Piano». A parlare è Gianluca Morini, di Forza Italia Ancona.

«Seggiolini rotti e sporcizia - continua - L'Atma riferisce che il ripristino dei seggiolini è di competenza del Comune ma di fatto nessun provvedimento è stato messo in essere. Sottolineiamo anche la gravità in cui versa il marciapiede di via C. Colombo altezza mercato del Piano. Chiediamo pertanto che il Comune provveda a sistemare quanto evidenziato prima che qualche cittadino si possa far male».