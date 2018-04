Degrado in città, Ballanti: «Restituire dignità ad Ancona, basta slogan ridondanti»

«La città ha luoghi in stato di degrado da settimane, mesi, anni, ma nessuno interviene. Il Piano San Lazzaro è il regno del degrado, basti guardare come è ridotto il più importante snodo delle linee cittadine che si incrociano nel centro scambiatore». A parlare è Daniele Ballanti, che polemizza sull'immobilismo dell'Amministrazione riguardo il degrado in alcune zone della città.

«Le tre panchine divelte a causa di un incidente di novembre 2017, triste incidente nel quale ha perso la vita il conducente e perso l’uso delle gambe un malcapitato giovane - continua - sono da ben 6 mesi accartocciate e in stato indecoroso, come tutte le pareti del centro scambiatore stesso. E’ impossibile pensare che nessuno possa porre rimedio a questo degrado, ad iniziare dalla proprietà, cioè l’Amministrazione, dato che ormai le perizie delle assicurazioni avranno ben valutato le dinamiche i il numero dei danni. Il secondo caso di degrado e incuria è l’ingresso monumentale della Mole Vanvitelliana con il ponticello invasi da numerosi cartelli di divieto di accesso, di sosta e di pericolo che nessuno rispetta, perché come al solito mancano controlli. L’entrata delle auto dentro al Mole è quotidiana e, oltre che inutili, i numerosi cartelli inquinano la visuale e la bellezza della facciata settecentesca del complesso Vanvitelliano, che è di fatto umiliata».

«Basterebbe molto poco per restituire dignità, decoro, pulizia ad Ancona - conclude basta spostarsi dalle nuove sedi elettorali e volgere l’attenzione alla città, quella vera, non quella del centro e degli slogan ridondanti. Pensiamo a risolvere il degrado e a curare di più la città».