Anci, Decaro e Mangialardi scrivono al premier Conte per chiedere un incontro urgente

ANCONA – C’è la doppia firma del Presidente dell’Anci Antonio Decaro e del coordinatore nazionale dei Presidenti delle Anci regionali Maurizio Mangialardi sulla lettera inviata al premier Giuseppe Conte. La richiesta è quella di un incontro urgente. Il tema è quello della ricostruzione post sisma degli oltre 130 comuni di 4 regioni colpiti dal sisma del 2016.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le scriviamo per sensibilizzarla sul tema della ricostruzione che risulta ancora fortemente rallentata e rischia, senza un impulso urgente e concreto da parte del Governo, di generare un forte allarme sociale nei territori e nelle comunità» - scrivono. Nelle parole dei vertici dell’Associazione Nazionale dei Comuni c’è il riferimento alle proposte di semplificazione delle procedure della semplificazione della ricostruzione che, su impulso del Commissario Legnini erano state presentare alla legge di conversione del Decreto Rilancio 34/2020. «Il mancato accoglimento – scrivono ancora Decaro e Mangialardi - ha creato la nostra preoccupazione e il nostro disorientamento circa tempi e modalità di una ricostruzione che sconta ritardi pesantissimi». La richiesta è dunque di avere un’occasione di confronto in tempi brevissimi «al fine di fugare ogni incertezza e condividere soluzione che trovino accoglimento all’interno del prossimo Decreto Legge in materia di semplificazioni che il Governo sta per approvare».