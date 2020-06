Turno serale della polizia locale, De Angelis e Ausili: «Non rispetta la normativa»

ANCONA - «Sindaco e Comandante hanno disposto il turno serale della Polizia Locale tra le 19:00 e le 24:00, ma senza rispettare la normativa nazionale che pone come condizione per il turno serale, dopo le 22:00, l’armamento e l’opportuna formazione degli operatori». Così i consiglieri comunali del Movimento Nazionale per la Sovranità (MNS) Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis.

«Una tale scelta pertanto si pone al di fuori della norma e mette a repentaglio sicurezza e salute degli stessi agenti, come dichiarato da alcune sigle sindacali della Polizia Locale e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Secondo noi è necessario conservare il turno serale, ma procedendo all’adeguato armamento e alla consona formazione degli operatori. Su questo tema presenteremo lunedì prossimo una Interrogazione Urgente in Consiglio Comunale».