Arriva in città il Daspo urbano, allontanati chi danneggiano o disturbano la collettività

A Falconara arriva il ‘Daspo urbano’, provvedimento amministrativo che gli organi di polizia possono adottare per allontanare le persone che arrecano danno e disturbo alla collettività, con atteggiamenti quali l’ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza, abusivismo. Tale provvedimento prende spunto dal decreto legislativo 214 del 2017 (come successivamente modificato), che ha per la prima volta affrontato la tematica, coinvolgendo i sindaci nella definizione delle aree e dei luoghi in cui l’atto amministrativo può essere applicato.

Stamattina al Castello il sindaco Stefania Signorini ha ricevuto il comandante della Tenenza dei carabinieri Michele Ognissanti, il comandante della Compagnia della Guardia di finanza Matteo De Gasperis e il vice Francesco Cavuoto per confrontarsi su una prima stesura del testo che disciplina questo strumento e che sarà inserito all’interno del redigendo regolamento di polizia urbana, in sostituzione di quello preesistente, estremamente datato. Il testo è stato predisposto della polizia locale con la supervisione del comandante dottor Alberto Brunetti, presente all’incontro di oggi insieme al vice Mirco Bellagamba. L’obiettivo è quello di giungere quanto prima a un documento condiviso per la disciplina dell’applicazione del Daspo. E’ infatti essenziale il contributo in termini di competenze ed esperienza delle forze dell’ordine, che saranno le prime a dover poi dare applicazione ai provvedimenti. Il Daspo interesserà sicuramente le aree più centrali della città e quelle maggiormente affollate e l’auspicio è di poterlo applicare già dalla stagione estiva. «Si è creato un bel gruppo di lavoro con i comandanti Ognissanti e De Gasperis e con i rappresentanti della nostra polizia locale – è il commento del sindaco Stefania Signorini –. Siamo tutti consapevoli che questo strumento può migliorare la qualità della vita di chi vive e frequenta la nostra città e l’impegno è massimo per arrivare a un testo chiaro, che sia facilmente attuabile e soprattutto efficace».