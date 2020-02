Ctp, arriva la replica dell'assessore Foresi: «Risultati sotto gli occhi di tutti»

L'assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi replica all'attacco di Fratelli d'Italia che, in una conferenza stampa, aveva parlato di fallimento dei Ctp.

«Abbiamo cercato -spiega Foresi- di dare più risposte possibili alle tante segnalazioni e richieste pervenute. Nei sette mesi di operatività ho partecipato personalmente a 42 consigli e 16 assemblee. Da questi incontri con i cittadini, cui hanno partecipato anche Ancona Ambiente e la Polizia locale per definire interventi su igiene e decoro e sui vigili di quartiere, abbiamo rilevato, passo passo, zona per zona, tutte le criticità prospettate, arrivando a definire le priorità che sono state quindi recepite e inserite nella pianificazione del bilancio. Lungo e articolato l'elenco delle questioni prese in esame in tante ore di confronto nelle sedi dei CTP, che ha avuto esiti nel breve periodo e sotto gli occhi di tutti, in particolare sul piano del decoro e della sicurezza delle persone sulle strade e in generale: dalle manutenzioni dei parchi cittadini, attraverso il taglio di siepi e interventi più articolati, agli interventi di manutenzione nelle scuole, alla realizzazione di tratti di asfalto in molte vie e nei diversi quartieri della città e al rifacimento di marciapiedi, alla riqualificazione dell'illuminazione, all'approntamento di passaggi pedonali rialzati, alla temporizzazione dei semafori per i pedoni e alla installazione di telecamere di sorveglianza. Credo, pertanto che l'impegno dell'mministrazione sia indiscutibile e incontestabile. Vorrei altresì chiarire che i CTP non sono le “nuove circoscrizioni” di Ancona con i medesimi ruoli amministrativi e decisionali delle stesse, da tempo abrogate dallo Stato. Esiste un regolamento che disciplina molto chiaramente le competenze e gli ambiti in cui i CTP possono operare, i ruoli dei presidenti e dei consiglieri, e di questo si è parlato ampiamente nel corso della conferenza dei presidenti (la prossima è in corso di convocazione). I CTP non sono affatto “strumenti di propaganda del PD”, tutto il contrario, sono strumenti di partecipazione popolare con ambiti di intervento e confini ben definiti che l'amministrazione ha voluto istituire proprio per condividere le scelte della gestione del territorio, senza prescindere dal rispetto delle regole».