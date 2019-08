M5S-Pd, flirt anche nelle Marche: Gostoli apre al Movimento in vista delle Regionali

«Prima di tutto il Paese e poi il partito»: parole del segretario del Pd Marche, Giovanni Gostoli, sugli sviluppi della crisi di governo e della possibilità di un esecutivo di legislatura con i Cinquestelle. Secondo il leader dei dem marchigiani, «l’unità intorno al segretario Zingaretti è un bel segnale», così come la possibilità che nasca “un governo di svolta, capace di aprire una fase nuova”. «Il governo gialloverde ha fallito e Salvini è scappato aprendo la crisi – ha aggiunto Gostoli - Ora serve responsabilità, perché a pagare per i litigi, le promesse mancate e la crisi non siano i cittadini». Per il Pd marchigiano, l’eventuale esecutivo nazionale giallo-rosso dovrà «essere di svolta» e contenere nel programma «due grandi priorità: il lavoro e la rinascita dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017». «Bisogna sbloccare la ricostruzione – ha detto il segretario regionale Gostoli - perché negli ultimi 14 mesi il Centro Italia e le Marche in particolare sono stati abbandonati». «Per accelerare la ricostruzione – ha concluso, appellandosi a quello che sarà il prossimo governo - occorre semplificare e snellire la normativa nazionale, accogliendo le tante proposte della Regione Marche e dei sindaci del cratere».

«Quello di un governo con Cinquestelle, Leu e Pd è un tentativo giusto – ha concluso Gostoli - da fare alla luce del sole e non sotto banco, ma se non ci fossero le condizioni siamo pronti al voto e a unire le forze migliori per un’alternativa. Qualora dovesse nascere a livello nazionale un governo giallo-rosso, valuteremo nella direzione regionale del Pd e con gli alleati la possibilità di aprire un dialogo con i Cinquestelle in vista delle Regionali 2020». Dice Gostoli, rispondendo all’apertura arrivata nei giorni scorsi da Giovanni Maggi, presidente del gruppo consiliare grillino alla Regione Marche. «La novità per le Marche – ha evidenziato il leader dem – è che il M5S non vede più il Partito democratico come un avversario, ma come possibile interlocutore di governo». Ma per aprire un dialogo anche a livello regionale, secondo Gostoli, «è prematuro e si devono aspettare gli sviluppi nazionali, perché le decisioni all’interno dei Cinquestelle si prendono tutte a livello centrale. Certo è che qualora dovesse nascere un governo nazionale con il Pd e ci sia il via libera del Movimento – spiega il segretario regionale dem - ci potrà essere una valutazione anche in seno ai nostri organismi dirigenti per aprire un dialogo nelle Marche».