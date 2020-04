Covid-19, Bisonni: «Per i Dpi campgna informativa e raccolta differenziata ad hoc»

ANCONA - Una campagna informativa sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (come mascherine, guanti e indumenti protettivi) e sulla diffusione di idonee pratiche di sterilizzazione, che consentano il loro riutilizzo, in sicurezza, con l’obiettivo di ridurre la produzione di tali rifiuti. Lo chiede una mozione del capogruppo dei Verdi, Sandro Bisonni, che impegna Presidente e Giunta regionale anche a finanziare azioni di sostegno alla realizzazione, da parte dei soggetti preposti, di un sistema di raccolta differenziata specifica per i DPI, al pari di quanto già avviene per altre specifiche tipologie di rifiuti (come pannoloni, medicinali, batterie e altro).

«Per l’emergenza Coronavirus, solo nelle Marche – specifica Bisonni – sono stati già utilizzati centinaia di migliaia di dispositivi e la fase post contenimento, con la ripresa di tutte le attività attraverso un indispensabile cambiamento delle abitudini sociali, ne richiederà sempre di più. Essendo la quasi totalità dei DPI utilizzata con la formula del monouso, è facile capire quale mole di rifiuti si va quotidianamente a creare». Bisonni non manca di evidenziare che entro breve il territorio regionale sarà letteralmente “invaso” dall’usa e getta che, oltre ad essere veicolo di possibile contagio, può anche impattare in maniera importante e negativa sull’ambiente. «La cultura del monouso – conclude - è frutto di un modello di sviluppo difficilmente ancora sostenibile e certamente non più compatibile con le importanti sfide, in tema ambientale, a cui l'umanità è già sottoposta».