Covid-19, Battistoni (FI): «Governo annuncia voucher agricoli, ricetta di Forza Italia»

ANCONA - «Il ministro Teresa Bellanova annuncia i voucher in agricoltura e la possibilità per studenti, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza di lavorare nei campi. È la ricetta che Forza Italia propone dal primo giorno dello scoppio della pandemia. Avere annunciato queste misure in una intervista al Corriere del Mezzogiorno è però molto singolare, anche se rispetta in pieno il modo di fare di questo Governo che snobba in maniera tranchant il Parlamento italiano. Ricordo infatti che il ministro, durante i suoi interventi alla Camera e al Senato, non ha mai citato la parola voucher, non ha mai fatto accenno ai percettori di reddito come potenziali lavoratori nei campi». Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, responsabile Nazionale agricoltura di Forza Italia.

«Il grande dispiacere è il ritardo con cui il ministro ha iniziato a pensare a queste misure: due mesi, che nel comparto agricolo, possono essere letali. Questa schizofrenia, tutta interna alla maggioranza, ha fatto perdere del tempo prezioso: emendamenti bocciati, altri ritenuti inammissibili, negazioni di confronto, interrogazioni non risposte. Alla fine però le nostre idee sono state prese finalmente in considerazione. Era inevitabile, ora sappiamo che la strada intrapresa è quella giusta. Speriamo solo che non sia troppo tardi, che le parole si concretizzino rapidamente in atti normativi e che questa scelta segni definitamente lo smarcamento del Governo dai diktat della Cgil».