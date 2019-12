Corruzione in Comune, un intero Centro territoriale chiede maggiore chiarezza

“Nelle ultime settimane il comune di Ancona è stato investito da una serie d’indagini che stanno coinvolgendo a vario titolo diversi esponenti dell’amministrazione locale e dipendenti pubblici. Per questa ragione, come membri del Ctp numero 3 e quindi come volontari dell’amministrazione comunale, ci sembra doveroso richiedere chiarezza”.

Si legge così in una nota con cui l’intero centro territoriale di partecipazione, che rappresenta Archi e Palombella, chiede maggiore chiarezza al Comune, investito dal terremoto giudiziario dopo l’inchiesta Ghost Jobs, nella quale è stato arrestato anche un dipendente comunale.

“Il territorio che siamo chiamati a rappresentare è strategico per la crescita della città ed è inserito in un’ampia rete di progetti di riqualificazione che dovrebbero partire già nei prossimi mesi. Vorremmo che venisse chiarito in modo trasparente come vengono impiegati i soldi pubblici degli appalti e subappalti che con il bando periferie, ad esempio, saranno spesi per il rinnovamento della zona degli Archi e della Palombella. Ci proponiamo di essere parte attiva, come previsto dal Regolamento dei Ctp (art. 8 comma 3), di questo importante percorso e lanciamo l’appello affinché tutto venga monitorato nel migliore dei modi per evitare che nuove irregolarità danneggino gravemente la fiducia che i cittadini hanno nei confronti dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti”.