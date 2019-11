Corruzione in Comune, aut aut Lega: «Commissione di indagine o dimissioni Mancinelli»

«Ancor prima di chiedere le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, insieme a tutto il Centrodestra e alle altre Opposizioni, abbiamo chiesto l’istituzione di una Commissione di Indagine, che permettesse di fare quella chiarezza, utile a tutte le forze politiche, utile per ricostruire un clima di collaborazione tra parti politiche e di fiducia tra istituzione e cittadinanza. Ma il Sindaco Mancinelli continua a esprimere, in modo arrogante e persino volgare, totale chiusura di fronte a questa Commissione, dichiarando che è una “sciocchezza” e una “scemenza”. Così in un colpo solo il Sindaco piega i diritti della minoranza consiliare, non concede ai cittadini di Ancona quella trasparenza che servirebbe a tutti per capire cosa non ha funzionato, non permette alla macchina comunale di migliorare e rettificare il proprio funzionamento alla luce degli errori e delle storture emerse con l’indagine, dando inoltre, chiaramente, l’idea di temere di scoprire un vaso di Pandora, di voler silenziare la vicenda, di voler nascondere tutto e salvare il salvabile». Così i consiglieri del Gruppo Lega - Movimento Nazionale per la Sovranità, sulla richiesta della commissione d'indagine sul caos corruzione nel Comune di Ancona

«Se passerà il “no” alla Commissione, in Consiglio sarà guerra e chiederemo le dimissioni del Sindaco che nasconde lo sporco sotto il tappeto tradendo anconetani e Consiglio comunale. Chiederemo inoltre a tutti, al di là del proprio colore politico, di scendere in piazza pe manifestare tutto il nostro dissenso davanti al disgustoso clientelismo e malaffare che comincia a venire a galla».