Indagine corruzione, Forza Italia: «Il modello Ancona si è definitivamente sgretolato»

Sull’indagine per la presunta corruzione nel Comune di Ancona interviene anche Forza Italia con il coordinatore provinciale Daniele Silvetti e il commissario comunale Teresa Stefania Dai Prà. “Il modello Ancona,si è definitivamente sgretolato davanti alle notizie di questi giorni- si legge in una nota stampa- Forza Italia Ancona ha sempre espresso posizioni critiche verso l'attività del Comune, sottolineando più volte come la gestione e l'utilizzo dei fondi pubblici fossero più che altro destinati ad apparire più che rivolti ad una seria programmazione e ad una reale capacità di governo del territorio. Siamo stati i primi ad evidenziare la situazione critica dei laghetti e le dolorose notizie rafforzano maggiormente la nostra richiesta di chiarezza".

"Il sindaco non può più nascondersi dietro arroganti silenzi, dietro pagine patinate e ospitate ai talk show ma ha il dovere di presentarsi, davanti il consiglio comunale e i cittadini per spiegare quanto emerso e farsi carico delle responsabilità politiche ed amministrative che hanno coinvolto metà della sua Giunta - continua la nota - il capoluogo di Regione è ora sotto i riflettori di una indagine ampia ed impietosa stando alle intercettazioni. L’arresto ed il numero di indagati per tangenti e corruzione, suonano come una spada nel cuore di una città che meriterebbe ben altra ribalta pubblica. Restiamo garantisti come sempre e fiduciosi nell'operato della Giustizia, pertanto nessuna strumentalizzazione, nessun taglio di teste ma una netta richiesta di chiarezza dal Sindaco in primis come cittadini e poi come Forza politica di opposizione.

LAGHETTI DEL PASSETTO E CIMITERI, REGALI HI-TECH IN CAMBIO DI TANGENTI

MANARINI SI DIFENDE: «HO LE MANI PULITE, MA QUESTA E' UNA TRAGEDIA PERSONALE»

VIDEO - BLITZ DELLA POLIZIA NEGLI UFFICI DEL COMUNE

L'OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO CHIEDE LA COMMISSIONE: «E' MORTA LA FIDUCIA IN VOI»

VIDEO - LA POLIZIA DENTRO PALAZZO DEL POPOLO

I NOMI DEGLI INDAGATI NELL'INCHIESTA

VIDEO - LE IMMAGINI CHE RIPRENDONO LA MAZZETTA E INCHIODANO IL GEOMETRA

IL COMMENTO DEL SINDACO

CORRUZIONE E CLIENTELISMO, ARRESTI E INDAGATI