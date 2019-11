Corruzione in Comune, Berardinelli (FI): «Ripristinare subito il gruppo investigatori»

“Il grido d’aiuto che arriva dalla Polizia Giudiziaria Municipale non può restare inascoltato. La necessità di continuare nelle inchieste che hanno travolto l’amministrazione Mancinelli e il Comune di Ancona, meritano la massima attenzione per la gravità delle accuse e per la necessità di non perdere tempo prezioso sia nella individuazione delle responsabilità penali e politiche, sia nell’altrettanto urgente studio delle misure da prendere per evitare che comportamenti illeciti possano essere di nuovo commessi”. A intervenire con una nota sulla riorganizzazione della sezione giudiziaria della polizia municipale e sulle richieste avanzate dal maggiore Marco Ivano Caglioti è il capogruppo di Forza Italia Daniele Berardinelli.

“A questo proposito- scrive Berardinelli- riteniamo indispensabile sia il ripristino del gruppo degli investigatori che hanno portato avanti le indagini, sia la costituzione della Commissione d’indagine che la minoranza ha già proposto ufficialmente anche per la verifica delle Procedure interne e delle responsabilità di Controllo degli atti e delle scelte amministrative”.