Alle imprese serve liquidità: «La Regione rimuova i vincoli per l’accesso a fondi garanzia»

«Mentre l’Europa sta vergognosamente tergiversando e ha rinviato di due settimane qualunque decisione a sostegno dell’Italia, mentre il Governo nazionale “balbetta”, qui nelle Marche si intravede una situazione drammatica per le imprese. Insieme alla crisi sanitaria già si prospetta una crisi economica senza precedenti a causa della chiusura di molte attività e, purtroppo, anche a causa della burocrazia».

Intervengono con una nota il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, e i consiglieri regionali Sandro Zaffiri, Mirco Carloni, Luigi Zura Puntaroni e Marzia Malaigia. «Chiediamo alla Giunta regionale di mettere in campo urgentemente misure straordinarie rimodulando tutti i piani FERS, FSE e PSR in funzione anti-crisi, rinegoziandoli con il Governo e con la UE, per dare una vera spinta all’economia regionale. Le imprese – continuano gli esponenti della Lega - stanno affrontando il blocco o la riduzione drastica dei ricavi e vi è quindi la necessità immediata, non tra tre mesi, di liquidità. Tra le storture del sistema marchigiano - che la Lega ha segnalato già nel 2015 con un’interrogazione in consiglio regionale - c’è il vincolo dei 150mila euro per accedere al Fondo di Garanzia. In un momento così drammatico, le banche con Mediocredito centrale potrebbero in tempi rapidi e senza costi dare prestiti veloci alle nostre imprese, è assurdo che rimanga un limite sotto il quale è obbligatorio passare per i confidi colpendo proprio le piccole imprese».

«I tempi medi per una pratica confidi sono 3 mesi oltre alle valutazioni della Banca-ricorda la Lega-Chiediamo quindi a Ceriscioli e alla sua Giunta di rimuovere urgentemente il vincolo presente affinché le operazioni di credito ordinario a favore delle piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni del decreto Cura Italia, DL n.18 del del 17 marzo 2020, siano anch’esse esentate dalla limitazione dell’intervento di garanzia diretta del Fondo nella Regione Marche, con decorrenza immediata».